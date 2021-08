Dansen en eten bij foodtruckfestival: "Blij dat dit kon doorgaan"

De eerste bezoekers waren vrijdag enthousiast. Zowel bij de foodtrucks als bij het publiek bleek grote behoefte te zijn om weer een bourgondisch feestje met elkaar te bouwen. Alle Ingrediënten daarvoor blijken in De Meent aanwezig. "Het is leuk om er weer even uit te zijn en mensen te ontmoeten", aldus een van de bezoekers.

In coronatijd is het voor de organisatie van elk evenement spannend of het doorgaat, maar de gewenste opzet blijkt binnen de geldende coronaregels te passen. "We zijn blij dat dit kon doorgaan", vertelt organisator Jos Mechielsen.

Mediapartner Alkmaar Centraal was vrijdag bij de start van het festival (tekst loopt door onder de video)