Twee mannen aangehouden na incident in grachtenpand

Agenten hebben zondagochtend rond 05.00 uur twee mannen aangehouden bij een woning aan de Prinsengracht. Eén van hen probeerde te vluchten door in een bootje in de gracht te springen. Volgens een omstander is een vrouw, die in de woning was, met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Op foto's is te zien dat vannacht veel politieagenten bij en in de woning aanwezig waren. Volgens een getuige zou er sprake zijn geweest van een huisfeestje, maar dat kan een politiewoordvoerder niet bevestigen.

Lopend onderzoek

Volgens een getuige is een vrouw meegenomen met een ambulance. "We kunnen bevestigen dat een slachtoffer betrokken is." Wat er precies met haar is gebeurd, zegt de woordvoerder niet. De politie kan vanwege het onderzoek ook nog niets loslaten over de twee aangehouden verdachten.

Lachgastanks

Agenten hebben drie lachgastanks in beslag genomen. Naar verluidt waren ongeveer 25 personen in de woning aanwezig. Specialisten van de forensische opsporing van de politie deden ook zondagochtend nog onderzoek in het grachtenpand.