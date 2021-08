Man neergestoken in Amsterdam-West

Bij een steekpartij op de Tweede Hugo de Grootstraat in Amsterdam-West is aan het begin van de avond iemand gewond geraakt.

De hulpdiensten werden rond 17.30 uur gealarmeerd. Omstanders laten weten dat er veel agenten op de melding afkwamen.

Het slachtoffer, een man, is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Er is een verdachte opgepakt.

De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek in de straat.