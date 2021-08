Duizenden demonstreren op de Dam voor Afghanen: "Nederland doet te weinig"

Ze vinden dat Nederland te weinig doet om die Afghanen te helpen. "We willen dat Nederland stopt met debatteren over de vraag hoeveel mensen er wel of niet geëvacueerd moeten worden", zei een van de deelnemers. "En niet de hele tijd beginnen over dat ze overvallen zijn. Ze zijn medeplichtig en weten al ruim twintig jaar wat er in Afghanistan gebeurt."

Een ander: "Kinderen gaan dagelijks dood, dus daarvoor moeten we in opstand komen. Niet vanwege Afghanistan. Niet omdat het een islamitisch land is. Maar als mens zijnde. Omdat we de taak hebben om onze medemens te helpen."

'Onveilig land'

Belangrijkste eis is dat het kabinet Afghanistan officieel aanmerkt als 'onveilig land', zodat vluchtelingen recht krijgen op bescherming en asiel. De organisatie wil dat Nederland het uitzetten van ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde Afghanen volledig en voor onbepaalde tijd stopzet.

Aan het eind van de demonstratie werd er een petitie aangeboden aan verschillende politici. Vervolgens was er een demonstratieve optocht door de stad.