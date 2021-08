Hattrick Brandsma bezorgt HFC knappe comeback, pak slaag voor Jong FC Volendam

Door twee goals na een halfuur leek Koninklijke HFC te gaan verliezen van ASWH. Spits Sietse Brandsma zorgde met een onvervalste hattrick (drie goals) in de tweede helft toch voor de zege: 3-2. Jong FC Volendam zal de wedstrijd tegen de beloften van Sparta snel willen vergeten: 2-6.

Door de zege staat HFC op een gedeelde eerste plaats in de tweede divisie. De ploeg van Gertjan Tamerus speelt volgende week uit tegen Excelsior Maasluis.

Jong FC Volendam - Jong Sparta 2-6

6' 0-1 Achraf Madi

14' 0-2 Marcus Scholten

61' 1-2 Milan de Haan

62' 1-3 Pepijn Doesburg

63' 1-4 Pepijn Doesburg

84' 1-5 Aaron Bashir

86' 2-5 Koen Blommestijn

87' 2-6 Aaron Bashir

Na een snelle achterstand van twee goals binnen een kwartier leek Milan de Haan de Volendamse beloften in het zadel te helpen. Door twee goals in twee minuten van Pepijn Doesburg was alle Volendamse hoop verdwenen. Koen Blommestijn deed vlak voor tijd nog wel iets terug, maar Aaron Bashir bepaalde de eindstand.

Komende speelronde gaat Jong FC Volendam op bezoek bij GVV. De Volendammers staan op de veertiende plek met 1 punt.

Opstelling Jong FC Volendam: Vlak; Koorndijk, Antonioli, Veerman, Stouthart (Ansah/46); Kruiver, De Haan, Taha El Idrissi (Blommestijn/46), Blom (Ould-Chikh/77), Wouter, Douiri