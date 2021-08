Amerikaanse investeerder had dit jaar zeker 330 leegstaande woningen in Amsterdam

De Amerikaanse durfinvesteerders van Blackstone lieten, nadat een van hun panden in juni gekraakt werd, in een keer een zogenoemde leegstandsmelding voor 328 Amsterdamse adressen doen. Eerder werden er al zes andere lege woningen aangemeld. Al die woningen waren op dat moment dus in hun bezit, maar stonden leeg.

"Gezien de grote woningnood in Amsterdam vindt het college het langdurig leeg laten staan van woningen maatschappelijk onaanvaardbaar", schrijft Groot Wassink. Hij zegt dat het stadsbestuur "met alle mogelijke middelen" langdurige leegstand van woningen bestrijdt. "Het is een plicht woningen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk bewoning."

Dat meldt wethouder Rutger Groot Wassink, die tijdelijk wethouder Wonen is, in antwoord op vragen van de SP. De partij vroeg om opheldering nadat hen pand in de Sint Willibrordusstraat in De Pijp werd ontruimd door de politie . Volgens de krakers stond het "al jaren leeg weg te rotten".

"Het is een zeer tijdrovende klus in kaart te brengen welke woningen bij welke Nederlandse tak van Blackstone zijn ondergebracht"

Of de gemelde 334 woningen nog steeds leeg staan en of dat het er niet eigenlijk meer zijn, is hem niet duidelijk. Volgens Groot Wassink is het totale huizenbezit van Blackstone lastig te achterhalen, omdat de vastgoedportefeuille is ondergebracht bij verschillende dochterondernemingen. "Daarom is het een zeer tijdrovende klus in kaart te brengen welke woningen bij welke Nederlandse tak van Blackstone zijn ondergebracht."

Gesprek

Woningeigenaren moeten na zes maanden leegstand een melding doen bij de gemeente, waarna er een gesprek kan volgen. Voor dit pand heeft de vorige eigenaar dat in januari 2020 gedaan. 'Rembrandt Propco', de Nederlandse dochter van Blackstone die het pand in juli 2020 kocht, deed half juni 2021 ook zo'n melding. Er zouden daarom toezichthouders langskomen, maar dat is niet gebeurd. "Vanwege corona en de lockdown is deze afspraak niet doorgegaan", schrijft Groot Wassink.