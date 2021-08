Negen auto's betrokken bij aanrijdingen op knooppunt Rottepolderplein

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het vooral om blikschade gaat. "Ook is er iemand nagekeken door ambulancepersoneel vanwege mogelijk nekletsel", vertelt hij. Of de gewonde naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend.

De rijstrook naar de A200 is tijdelijk afgesloten door Rijkswaterstaat. Op de video hieronder is te zien dat verschillende automobilisten een rood kruis boven de weg niet serieus lijken te nemen en de afslag toch gebruiken.