Gemeente Zandvoort erkent fouten met doorlaatbewijzen voor Formule 1

"Helaas is niet alles goed gegaan met het voorbereiden, verspreiden en verzenden van de doorlaatbewijzen", begint de gemeente Zandvoort een brief over de onduidelijkheid die rond de F1-doorlaatbewijzen is ontstaan. Nog lang niet alle omwonenden hebben de bewijzen ontvangen, anderen hebben er juist te veel gekregen. Ook bij NH Nieuws zijn meldingen binnengekomen over niet of verkeerd bezorgde doorlaatbewijzen.

De gemeente is de afgelopen dagen overspoeld met vragen en klachten over de gang van zaken. Zo veel, dat met nog minder dan een week te gaan niet iedereen meer persoonlijk te woord gestaan kan worden.

"Natuurlijk hadden wij u graag persoonlijk antwoord gegeven op uw vragen, maar we hebben zoveel losse berichten gekregen dat dit, met nog een paar dagen te gaan, niet mogelijk is", aldus de gemeente.

Naar de mensen die berichten hebben gestuurd, heeft de gemeente inmiddels een mail verzonden met daarin de meest gestelde vragen. In sommige gevallen moeten mensen een nieuw aanvraagformulier invullen.

Verwerken

De gemeente laat in de brief weten dat het 'team doorlaatbewijzen' met man en macht bezig is om alle aanvragen te verwerken. Het is de bedoeling dat de bewijzen uiterlijk dinsdag, op 31 augustus, worden bezorgd. De bewijzen zijn nodig van donderdag 2 september (00.00 uur) tot de vroege ochtend van maandag 6 september (05.00 uur).

Dit weekend gaat er ook opnieuw gekeken worden welke gebieden helemaal vergeten zijn, omdat niet iedereen contact heeft opgenomen met de gemeente. Uiterlijk maandag wil Zandvoort deze doorlaatbewijzen versturen.

Doorverkopen heeft geen zin

Er zijn ook inwoners die meer doorlaatbewijzen gekregen hebben dan de bedoeling was. Maar wie denkt daar een handeltje uit te kunnen slaan, heeft het volgens de gemeente mis. "Het heeft geen zin om deze bewijzen aan anderen te geven. Een doorlaatbewijs is immers geen parkeervergunning", zei de woordvoerder eerder al.

De brief van vandaag benadrukt dit nogmaals. "Diegene komt dan wel ons dorp in, maar kan en mag dan vervolgens nergens parkeren. Doorverkopen van doorlaatbewijzen leidt tot ongewenste extra verkeersdruk in ons dorp. Doe dit daarom niet."

Maandagochtend

De gemeente hoopt dat iedereen voor maandag 10.00 uur de formulieren heeft ingediend. Wie dat doet, krijgt het doorlaatbewijs thuisgestuurd. Aanvragen na dinsdagochtend 10.00 moeten worden opgehaald.