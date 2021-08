Camperclub organiseert dagje uit voor kinderen die dat goed kunnen gebruiken

Ongeveer vijftig arme en zieke kinderen en hun ouders zijn vanmiddag meegegaan op een dagtocht met Camperclub de Blije Camperaars. In een stoet trekken de campers van van attractie naar attractie in Hoorn, Medemblik en Zwaag.

Initiatiefnemer Klaas Drok naast zijn camper. - Tom de Vos

Initiatiefnemer Klaas Drok is blij dat de eerste editie succesvol van de grond is gekomen. "Vanaf januari was ik al bezig met plannen", lacht de initiatiefnemer. “Het is niet alleen voor zieke kinderen, maar ook voor moeilijk lerende en kinderen die niet vaak op stap kunnen gaan. We hopen met deze actie de kinderen een mooie dag te bezorgen.” Verzamelen gebeurt in de haven van Hoorn en daarna rijden de campers naar de Museumstoomtram, het Oorlogsmuseum en binnenspeeltuin Balorig. Om de twee uur wordt er gerouleerd en gaan de kinderen en de begeleiders in een stoet met campers naar de volgende attractie. Tekst gaat door onder de foto.

Begeleiders, kinderen en ouders verzamelen zich bij de haven in Hoorn. Vanuit daar rijden ze in een stoet naar verschillende attracties. - Tom de Vos

"De actie bestaat totaal uit vijftig campers", vervolgt Drok. "Ik ben op het idee gekomen, omdat ik vrachtwagenchauffeurs dit regelmatig heb zien organiseren. Met campers is dit volgens mij nog nooit eerder gedaan, en ik dacht: dit wil ik proberen."



Tekst gaat verder onder video.

280821_blijecampers 1.4 mp4 - NH Nieuws

Dankzij een samenwerking met het Dijklander Ziekenhuis, scholen in het speciaal onderwijs en voedselbanken is Drok in contact gekomen met de kinderen. "Het is overweldigend om iedereen hier te zien en ik ben erg dankbaar voor de talloze sponsoren. Want dankzij hen hoeven de ouders en kinderen nergens over na te denken. Ze worden vandaag helemaal in de watten gelegd."