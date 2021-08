Streefbedrag van 2 miljoen euro binnen voor medicijn baby Liam na anonieme donatie

Geweldig nieuws voor baby Liam en zijn familie. Door een anonieme gift hebben de ouders van het Zandvoortse jongetje van bijna anderhalf jaar oud, dat lijdt aan de spierziekte SMA type 2, nu ruim twee miljoen euro binnen. Hiermee kan een dure behandeling in Polen betaald worden.

In Nederland wordt dat experimentele medicijn niet vergoed voor kinderen ouder dan een half jaar. Daarom startte de familie een inzamelingsactie.

Een groot gedeelte van het bedrag werd opgehaald door allerlei acties in het dorp. En niet alleen dorpsgenoten, maar ook bekende Nederlanders, hebben zich ingezet voor de zieke baby. Dankzij een donatie van een anonieme weldoener is dat bedrag nu aangevuld tot de benodigde twee miljoen euro.

'Groot hart'

Moeder Katarzyna reageert uitgelaten aan de telefoon. Ze struikelt over haar woorden als ze haar dankbaarheid wil uiten. "Het is iemand met een groot hart", wil ze alleen maar kwijt over het stel dat de enorme donatie heeft gedaan.

Ook het bedrag wil Katarzyna liever niet noemen. "Ook iedereen die een euro heeft gegeven is zo geweldig!"

Behandeling kan starten

Binnen twee weken gaat Liam met zijn ouders naar Polen toe, waar al goede ervaringen zijn met de behandeling van een paar kinderen. Katarzyna's grootste hoop is dat Liam dan later, met hulp van onder andere het revalidatiecentrum Heliomare, zelfstandig kan zitten en kan gaan kruipen. "En misschien later met een rollator ook lopen", droomt ze verder.