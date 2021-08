Transfersoap nog niet ten einde: Van de Ven en FC Volendam komen er niet uit

De arbitragecommissie van de KNVB moet uitsluitsel gaan geven in de transfersoap rondom FC Volendam-verdediger Micky van de Ven. Het ultimatum van de commissie is gisteravond verlopen zonder vooruitgang. De eindtijd werd al met een dag uitgesteld, maar dat mocht niet baten.

Van de Ven en FC Volendam stonden woensdagavond lijnrecht tegenover elkaar in Zeist tijdens een arbitragezaak. Volgens de 20-jarige speler vraagt de club een te hoge transfersom om van zijn doorlopende contract af te komen. De Telegraaf meldde eerder dat het Duitse Wolfsburg twee miljoen euro zou willen betalen voor Van de Ven, maar eist FC Volendam het dubbele. Zijn contract loopt af in de zomer van 2023.

Niet in actie

Dit seizoen kwam Van de Ven nog niet in actie voor de ploeg uit het vissersdorp. Eerst zou hij last hebben gehad van een knieblessure en afgelopen week 'voelde hij zich niet lekker', volgens trainer Wim Jonk. De verdediger debuteerde 4 oktober 2019 tegen Jong PSV. Hij speelde -tot nu toe- 48 wedstrijden in het eerste van FC Volendam.

Keje Molenaar, directeur externe betrekkingen bij FC Volendam, ging gisteren uitgebreid in op de transfersoap bij De Aftrap: