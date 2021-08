Van Warmerdam neemt na 49 jaar afscheid van Orkater: 'Vraag mij iets onmogelijks en ik krijg er zin in'

Marc van Warmerdam, de drijvende kracht achter het Amsterdamse gezelschap Orkater, neemt op 1 september na 49 jaar afscheid. Hij blijft wel films produceren, maar wil ook meer tijd voor zijn privéleven. Van Warmerdam staat bekend om zijn verrassende en kritische mening en vernieuwende muziektheatervoorstellingen waarmee Orkater in binnen- en buitenland succes boekt. "Vraag aan mij iets onmogelijks, en ik krijg er zin in."

Met vragen over trots na bijna een halve eeuw Orkater hoef je bij Van Warmerdam (67) niet aan te komen. "Dat moeten anderen maar zeggen." De directeur van het muziektheatergezelschap haalt energie uit zijn werk en daar gaat het hem om. "Als je je de kick herinnert van wat de vorige keer gelukt is, ja dan maak je weer iets. En als dat lukt...!" Hij maakt een handendwrijvend gebaar. Hij heeft er zin in, hoewel zijn werk er nu als directeur op zit. Bekijk hieronder de reportage over Marc van Warmerdam:

Marc van Warmerdam over zijn afscheid bij Orkater - NH Nieuws

Marc van Warmerdam richtte in 1972 samen met zijn broers Alex en Vincent en muzikanten als Dick en Rob Hauser en Eddy B. Wahr, de muziektheatergroep Hauser Orkater op. Een combinatie van orkest en theater. "We waren elf kwajongens en we wilden iets maken en aan de mensen laten zien. Dan belde ik als 18-jarige een schouwburg. "Niet zo moeilijk", zegt hij nuchter. "Maar het moeilijke is dat je 99 keer nee hoort. Bij een première werd er hooguit door één journalist over geschreven. Hauser Orkater loste dat op door in wel vier schouwburgen dezelfde voorstelling in première te laten gaan. Dat werkte.

Hauser Orkater begin jaren '70

Vanaf de jaren '80 was Marc van Warmerdam directeur van Orkater. "In het begin deed iedereen alles: acteren, muziek maken, decors ontwerpen en de vrachtwagen rijden. Daarna besloot iedereen te doen waar hij of zij echt goed in was. Zo werd Van Warmerdam directeur. Hij houdt vooral van uitdagingen. Zo regelde hij in zijn beginjaren optredens in IJsland toen één van de makers dat een goed idee leek. "Vraag aan mij iets onmogelijks en ik krijg er zin in."

Quote "Vraag aan mij iets onmogelijks en ik krijg er zin in" marc van warmerdam, medeoprichter / directeur orkater

Leopold Witte, al sinds 1997 theatermaker verbonden aan Orkater: "Hij staat pal voor de onafhankelijkheid van de makers. Hij geeft heel duidelijk zijn mening, maar hij zegt niet hoe je het moet oplossen." Hij legt je niets op, zegt Belle van Heerikhuizen, die sinds twee jaar bij Orkater regisseert. "Zo kun je extra goed voor jezelf nagaan of je naar hem luistert of tegen het advies ingaat. Daarmee promoot hij de eigenheid van de makers. Dat vind ik zijn grootste kracht."

Orkater - repetitie van de voorstelling Ilias

Quote "De grootste fout in het systeem is dat iedere vier jaar je bestaansrecht ter discussie gesteld wordt" marc van warmerdam, medeoprichter / directeur orkater

Orkater wordt al jaren geroemd om hun vernieuwende en succevolle muziektheaterprodcuties. Het gezelschap kreeg in 2019 de Prijs van de Kritiek vanwege ‘de constante hoge kwaliteit in voorstellingen en haar voortdurende vernieuwing’. Toch heeft Van Warmerdam de afgelopen decennia moeten vechten voor het voortbestaan van Orkater. Het gezelschap dreigde keer op keer ernstig gekort te worden op hun subsidie. Van Warmerdam: "De grootste fout is dat er over de hele breedte, van muziek, theater, dans en omroepen, om de vier jaar het bestaansrecht ter discussie gesteld wordt. Dat is een pijnlijke fout in het systeem. De in- en doorstroom is de verantwoordelijkheid van de culturele sector zelf, in plaats van commissies die iedere vier jaar opnieuw samengesteld worden."