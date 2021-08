Vaccinatiegraad nog steeds te laag in Amsterdam: meer prikteams ingezet

Om de vaccinatiegraad in Amsterdam verder op te schalen zet de GGD op meer locaties prikteams in. Ze zullen vooral worden ingezet in wijken waar het percentage aan ingeënte Amsterdammers achterblijft.

Een mobiele vaccinatielocatie aan het Aniie Romeinplein in Zuidoost

Dat schrijft wethouder Simone Kukenheim in een brief aan de gemeenteraad. Er worden per week op gemiddeld veertien locaties zogeheten prikteams ingezet. Dat was in de afgelopen weken steeds op drie locaties. De teams worden onder andere gestationeerd in kerken, buurthuizen en jongerenverzamelplekken. Verder rijden er drie speciale vaccinatie-units rond.

Achterstand Amsterdam loopt, net als andere grote Nederlandse steden, qua vaccinatiegraad achter op het landelijk gemiddelde. In de stad zijn volgens de laatste cijfers 871.719 prikken gezet bij Amsterdammers. Van hen zijn er nu 448.229 volledig gevaccineerd en 38.974 gedeeltelijk. Van alle inwoners boven de 18 jaar is, exclusief de groep van 61 tot 70 jaar, 67 procentvolledig of gedeeltelijk gevaccineerd. Landelijk is dat 73 procent. Vooral Nieuw-West en Zuidoost blijven achter: daar ligt de vaccinatiegraad vijftien procentpunt achter het landelijk gemiddelde. in Noord is dat zeven procent.



Ook onder ongedocumenteerden is er sprake van een achterstand in de vaccinatiegraad:

Scholieren Verder schrijft Kukenheim dat de focus van de campagne in de komende tijd op jongeren. In de leeftijdsgroep tot en met 24 jaar is er namelijk ook sprake van een achterstand, al heeft dat onder andere te maken met het feit dat zij vlak voor de zomervakantie een uitnodiging hebben gekregen. "Ons uitgangspunt is dat alle Amsterdamse jongeren (en hun ouders) de gelegenheid hebben een goed gesprek te voeren over vaccinatie én dat jongeren die dat willen, laagdrempelig gevaccineerd kunnen worden."

'Topprioriteit' Kukenheim heeft zich ten doel gesteld om de vaccinatiegraad in alle Amsterdamse wijk minstens zo hoog moet zijn als het landelijk gemiddelde. "Er staat dus nog veel op stapel. En dat is ook nodig. Ik blijf me vol inzetten om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, juist ook onder jongeren van 12 jaar en ouder. Het vaccineren en ook het voorlichten over vaccineren is niet altijd makkelijk gebleken. Het werk is soms intensief, complex en ook krijgen we te maken met weerstand en zelfs veiligheidsissues. Dat houdt ons niet tegen om er, samen met vele partijen in de stad, de schouders eronder te blijven zetten. Het verhogen van

de vaccinatiegraad blijft voor mij topprioriteit." De brief wordt komende donderdag besproken in de raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport.