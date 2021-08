Nullah's (9) huis brandde uit, school zamelt drie mille in voor nieuwe slaapkamer

Afgelopen maandag ging de woning van het gezin Van der Velde aan de Orion na kortsluiting in de meterkast grotendeels in vlammen op.

Al snel stroomden de donaties binnen. "Iedereen is heel lief geweest", vertelt Keetbaas over de solidariteit van klasgenootjes, ouders en buurtbewoners. "Dat is wat De Cirkel zo mooi maakt." Ook Nullah's gezin werd niet vergeten. "Ik heb van familie gehoord dat ze veel spullen en kleding aangeboden hebben gekregen."

"Alle kinderen begonnen erover", vertelt directeur Björn Keetbaas aan NH Nieuws. "Het gaf de start van het schooljaar een heel negatieve ondertoon en was heel tastbaar, dus we wilden graag iets doen om Nullah te steunen", gaat hij verder. "Dat past ook bij onze school."

"We zijn gestopt omdat het streefbedrag binnen een week al was behaald"

Inmiddels is er ruim 3.300 euro opgehaald, en heeft de school de inzamelingsactie stopgezet. "We zijn gestopt omdat het streefbedrag al binnen een week was behaald en zelfs verdubbeld", licht de directeur toe. "Om in coronatijd nog meer te vragen, voelde niet goed."