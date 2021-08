Zaans touringcarbedrijf in de knel, onduidelijkheid over betaling coronasteun

Ze wordt er heel nerveus van. Vivian Looij is eigenaar van het Zaanse touringcarbedrijf De Dagtochten Specialist en op dit moment nog afhankelijk van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), coronasteun dus. Na acht weken nagelbijten over de steun over het tweede kwartaal kwam er vorige week vrijdag bericht dat er nogmaals acht weken nodig is om haar aanvraag te behandelen. Looij vreest daardoor personeel te moeten ontslaan.

"Ik heb behoorlijk wat vaste lasten, dus ik keek heel erg uit naar uitsluitsel", zegt Looij. "Toen kreeg ik de vrijdag voor die beslissende zondag bericht: 'het spijt ons, maar het duurt nog acht weken'. Dat was ontzettend vervelend." De steun is vooralsnog essentieel voor het touringcarbedrijf. "We rijden nu gelukkig wel wat. Schoolreisjes en wat ritten in Nederland, maar eigenlijk nog geen toeristen. We verliezen nog steeds heel veel omzet, we hebben die steun echt nodig om verder te kunnen." NH Nieuws was in januari nog op bezoek bij het bedrijf van Looij. Tekst loopt door onder de video

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die over de coronaregelingen gaat, zegt dat vorige week vrijdag zo'n duizend ondernemers een soortgelijke vervelende brief hebben gehad. Volgens haar is het beoordelen van de aanvragen complex werk. Daarnaast: "Er lopen op dit moment verschillende aanvragen door elkaar heen. Het vraagt veel maatwerk." Fraudechecks Ze zegt dat er keihard gewerkt wordt om de aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen: "Het liefst zouden we willen dat deze mevrouw gisteren haar geld al had." Tegelijkertijd moeten er ook fraudechecks plaatsvinden. Wel kan het zijn dat er alsnog eerder dan de aangegeven acht weken uitsluitsel komt. Dat is nu de vurige wens van Vivian Looij, die anders harde keuzes moet maken. "Ik doe uiteraard mijn best om zoveel mogelijk omzet te genereren, maar nu komt de winter eraan. Dat is in de touringcarbranche altijd een stille periode. Ik moet toch overwegen: kan ik al mijn personeel dat ik nu in dienst heb houden? Ik heb al een paar mensen moeten laten gaan waar ik absoluut niet blij mee was. Voor hetzelfde geld zeggen ze straks over zeven weken alsnog: je krijgt niks. En dan? Dan heb ik serieus een probleem." Derde kwartaal De woordvoerder van de RVO verwacht voor de aanvragen van de steun voor het derde kwartaal geen problemen, omdat de aanvragen nu al aan het begin van het kwartaal gedaan kan worden. Dat heeft volgens haar te maken met goedkeuring vanuit de EU voor de staatssteun.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over tweede kwartaal Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er tot afgelopen zondag 63.276 aanvragen binnengekomen van ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvroegen voor het tweede kwartaal (Q2) van dit jaar. 41.858 van die aanvragen is toegekend, 2.105 aanvragen zijn afgewezen of ingetrokken. In totaal is er tijdens deze ronde al 651 miljoen euro aan staatssteun toegekend. Als een aanvraag wordt toegekend ontvangt de ondernemer tachtig procent van het bedrag. Naderhand wordt op basis van de gegevens van de Belastingdienst de rest overgemaakt, tenzij de vastgestelde tegemoetkoming lager is dan de uitbetaalde tachtig procent. In dat geval betaalt de ondernemer het teveel uitgekeerde bedrag terug.