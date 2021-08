Telstar meeste tegendoelpunten in de eerste divisie: "Het knulligheidsgehalte is hoog"

Na vier speelrondes heeft Telstar al tien tegentreffers. Dat is het meest van alle ploegen in de eerste divisie. En dat baart trainer Andries Jonker zorgen. "Het knulligheidsgehalte is hoog."

Meest gevaarlijke speler in de beginfase was Tom Overtoom. De middenvelder van Telstar schoot een keer tegen de paal en was daarna nog een paar keer dicht bij een openingstreffer. Overtoom over de kansen van hem en zijn teamgenoten.

Tekst gaat verder onder de video.