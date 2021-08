Koploper Jong AZ bindt ook VVV-Venlo aan de zegekar

Het zag er lang naar uit dat Jong AZ voor het eerst dit seizoen punten zou verspelen. In Venlo was de wedstrijd na ruim zeventig minuten nog doelpuntloos. Fedde de Jong wist gelukkig voor de Alkmaarders een gaatje te vinden in de verdediging van VVV en daarmee werd hij de matchwinner.

De ploeg van trainer Maarten Martens kende een lastige openingsfase, maar na de eerste kans voor Mo Taabouni kroop Jong AZ meer uit haar schulp. De aanvaller kapte zijn tegenstander uit op de achterlijn en schoot daarna tegen keeper Lukas Zima aan.

In de eerste helft bleef het bij die ene mogelijkheid, maar na rust was Jong AZ de betere van VVV-Venlo. Iman Griffith, maandag matchwinner tegen TOP Oss, had twee keer de openingsgoal op zijn schoen. Eerst zag hij Zima redden en even later schoot de Surinamer rakelings naast.

Doelpunt Fedde de Jong

Het bleek de opmaat voor een sterke fase van Jong AZ. Eerst miste Yusuf Barasi nog een kans, maar in de 72e minuut scoorden de Alkmaarders wel. Barasi was de aangever en De Jong maakte het af. Goed voor zijn tweede doelpunt van dit seizoen.

De Limburgers zetten nog aan in de slotfase, maar zonder heel grote kansen weg te geven bleef de koploper van de eerste divisie overeind. Jong AZ is daardoor de enige ploeg zonder puntenverlies na vier wedstrijden. De voorsprong op nummer twee De Graafschap bedraagt drie punten.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Jacobs, Dirks, Velthuis, Dekker (Lathouwers/73); Koopmeiners, De Jong, Buurmeester; Griffith (Sedlacek/73), Barasi (Kewal/85), Taabouni