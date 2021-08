Pijnlijke avond voor Telstar op bezoek bij Jong FC Utrecht zorgt voor rode lantaarn

Het begin was duidelijk voor de Velsenaren. Met name Tom Overtoom kreeg enkele mogelijkheden om te scoren in Utrecht. Zijn schotpogingen gingen echter tegen de paal, naast en over. Ook Rein Smit kreeg een kans, maar zijn inzet ging net naast.

Tegen de verhouding in

De 1-0 van Jong Utrecht kwam dan ook uit het niets op voorsprong. Het was Mohamed Mallahi die na een half uur voor de 1-0 zorgde. Het was het eerste schot op doel van de Utrechters. En bij rust was het zelfs 2-0 voor de thuisploeg. Ruben Kluivert, broertje van Justin Kluivert, profiteerde van een fout van Telstar-doelman Trevor Doornbusch en schoot simpel binnen.

Het bleek de doodsteek voor Telstar. Na rust lukte het niet meer op er een wedstrijd van te maken. Zeker niet nadat Jong Utrecht-aanvoerder Nick Venema voor de 3-0 zorgde. Hij haalde uit van een meter of 23 en opnieuw zag Doornbusch er niet goed uit.

Twintigste plaats

Telstar speelde vervolgens een verloren wedstrijd en kwam eigenlijk ook niet meer dichtbij een eretreffer. Zodoende hebben de Witte Leeuwen twee punten na vier duels. Daarmee staat Telstar laatste in de eerste divisie.

Opstelling Telstar: Doornbusch; Liesdek (Kökcü/61), Molenaar, Bensabouh, Berenstein, Fernandes; Dijkstra, Van Doorm (Aktas/71), Overtoom; Smit (Van Velzen/61), Plet