Maxim Gullit verlaat AZ en kiest voor SC Cambuur

Het lijkt erop dat Maxim Gullit dit seizoen veel minuten gaat maken in de eredivisie. De verdediger is door AZ verkocht aan SC Cambuur, dat afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau.

De 20-jarige Gullit zat dit seizoen voor het eerst definitief bij de A-selectie, maar hij ziet toch meer perspectief bij SC Cambuur. Hij speelde sinds 2017 in de jeugdopleiding van de Alkmaarders en kwam tot 55 wedstrijden bij Jong AZ in de eerste divisie. Vorig jaar maakte Gullit zijn debuut in het eerste van AZ. Dat was in het Europa League-duel met HNK Rijeka (4-1) op 29 oktober 2020.

In Leeuwarden komt de Noord-Hollander meerdere ex-AZ'ers tegen. Mees Hoedemakers, Erik Schouten, Jamie Jacobs, Michael Breij en Nick Doodeman spelen ook bij de Friezen in de eredivisie.

Gullit tekent voor twee seizoenen bij SC Cambuur. Er is geen mededeling gedaan over de transfersom.