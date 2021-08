Woede bij vakantieverhuurders om 8700 euro boete voor 'klein' foutje

De gemeente hanteert een lik-op stukbeleid. Direct straffen bij overtreding dus. Vergeet je een gast vooraf bij de gemeente aan te melden, dan valt er gelijk een flinke boete op de mat. Dit gebeurde bij Alex Kitain, die het één keer was vergeten, maar daarvoor altijd juist heeft gemeld. Hij moet nu zesduizend euro betalen. "Een fout is een fout maar je raakt ook niet je rijbewijs kwijt als je een keer verkeerd parkeert."

Alex wordt gesteund door Vereniging Amsterdam Gastvrij, die vindt dat de gemeente doorslaat in hun beleid om vakantieverhuur te ontmoedigen. Andere steden zijn milder. "Als Alex in Utrecht had gewoond dan had hij slechts 150 euro betaald", zegt Maarten Bruinsma van Amsterdam Gastvrij. Zijn mailbox stroomt vol met verhalen zoals die van Kitain.

De gemeente benadrukt dat vakantieverhuur aan strenge regels is gebonden om illegale verhuur en overlast tegen te gaan. De boete is zelfs verhoogd naar 8700 euro. Alex heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Op 8 september spreekt hij samen met andere vakantieverhuurders in bij de raadscommissie.