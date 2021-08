Huizer vrouw (63) overleden bij frontale botsing tussen auto en vrachtwagen

Een automobiliste is vanmiddag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de Bestevaer in Huizen. Het gaat om een 63-jarige vrouw uit Huizen. Ze botste met haar auto frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen en overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur. Na de botsing werd het slachtoffer gereanimeerd door ambulancepersoneel, maar de hulp mocht niet meer baten.



Het is nog onduidelijk hoe de twee met elkaar in botsing zijn gekomen. De politie doet daar nog onderzoek naar. "We komen graag in contact met mensen die meer gezien hebben", laat een woordvoerder van de politie weten.