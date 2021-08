Scholen geven thuisonderwijs tijdens Formule 1 vanwege verkeersdrukte

Meerdere scholen in de regio houden volgende week vrijdag, op de eerste dag van de Formule 1 in Zandvoort, de deuren gesloten. Vanwege de verwachte verkeersdrukte wordt er overgestapt op digitaal thuisonderwijs, zoals eerder werd gedaan tijdens de lockdown.

In ieder geval stappen middelbare school Kennemer Lyceum en hbo-instelling InHolland op vrijdag 3 september over op digitaal onderwijs. Bij de laatstgenoemde hogeschool kunnen leerlingen als ze willen wel langskomen, maar de lessen worden digitaal gegeven.

"We zitten precies op de route", zegt rector Bernicé Staalduine van het Kennemer Lyceum, waar veel leerlingen van ver moeten komen. "We vinden het niet zo erg om het voor één dag te doen. We weten door corona hoe we kwalitatief onderwijs op afstand kunnen geven, dus het is geen verloren dag."

Het Nova College, Spaarne College en het Coornhert Lyceum besluiten volgende week of er thuisonderwijs gegeven gaat worden.

Parkeerplekken naar DGP

Bij het Nova College aan de Zijlweg, een mbo-school, speelt ook de beschikbaarheid van de parkeerplaats een rol. Deze wordt namelijk verhuurd aan de organisatie van de Formule 1. Bezoekers met het juiste ticket kunnen hier overstappen op de fiets. Dit alles wordt in goede banen geleid door leerlingen van het Nova.

Het Nova College krijgt geen geld van de Formule 1 voor het beschikbaar stellen van 284 parkeerplaatsen. Wel krijgen leerlingen binnenkort gastcolleges van de organisatoren van de Dutch Grand Prix.

Zandvoort wel open

Opvallend is dat de middelbare school in Zandvoort, het Wim Gertenbach College, juist wel openblijft. Volgens directeur Fred van Zanten zal het juist extra druk worden op die dagen, want ook de hulpdiensten vinden onderdak in het schoolgebouw. "We moeten wat schuiven, maar we vinden het echt heel leuk. De leerlingen zullen hun ogen uitkijken."

Regiorijder

Eerder besloot vervoersdienst Regiorijder het vervoer van leerlingen en ouderen stil te leggen in de regio vanwege de verkeersdrukte. Dat besluit leidde tot veel ophef. Uiteindelijk besloot de dienst - na druk van gemeenten - alsnog op vrijdag de kinderen naar school te brengen. Voor het vervoer van ouderen en gehandicapten geldt nog wel een negatief reisadvies, maar de dienst is wel beschikbaar.