Westfriese gemeenten springen nog niet in de bres voor toestroom vluchtelingen

Na een rondvraag van WEEFF/NH Nieuws geeft een merendeel van de Westfriese gemeenten aan het verzoek van de ministers te bekijken, maar er verder nog niets over te kunnen zeggen of er op vooruit te kunnen lopen. Hoorn en Medemblik geven aan het verzoek serieus te bespreken binnen het college.

De ministers geven aan dat de toestroom van vluchtelingen toeneemt en dat door de opheffing van de reisbeperkingen steeds meer mensen hun heil zoeken in Nederland. Het gaat hier met name om mensen uit landen als Afghanistan, Libanon, Belarus en Turkije.

In een brief hebben ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Broekers-Knol (asielzaken) een dringende oproep gedaan aan gemeenten en provincies om hulp te bieden bij het vergroten van de opvangcapaciteit voor asielzoekers en het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders.

