Nathalie wil per se zwemmen tegen spierziekte ALS: "Twee keer in de familie"

De Amsterdam City Swim gaat dit jaar weer niet door, maar de Weespse Nathalie Kruithof kon het niet over haar hart verkrijgen om niet het water in te duiken. Het evenement waar geld wordt ingezameld voor spierziekte ALS is vanwege de coronamaatregelen afgeblazen, maar Nathalie zwemt haar eigen rondje in de Vecht. "Er is al zoveel gedoneerd, dus ik moet zwemmen."

Uiteraard is Nathalie tot niks verplicht, maar de inmiddels bijna duizend euro op haar donatiepagina hebben haar overgehaald. "We zwemmen zondag twee kilometer in de Vecht om het geld op te halen."

Al is geld voor Nathalie zeker niet de enige reden dat ze per se het water wil induiken. "In mijn familie komt de spierziekte ALS helaas voor." De ziekte is erg zeldzaam, maar zowel een oom aan haar vaders als aan haar moeders kant hebben te maken met de ziekte. "Een oom is in januari helaas overleden aan de gevolgen van de ziekte en afgelopen april heeft een andere oom ook de diagnose ALS gehad."

Machteloos

De spierziekte zorgt ervoor dat signalen bij de hersenen steeds minder goed bij de spieren aankomen. "Je weet 's ochtends niet hoe iemand ervoor staat", vertelt de Weespse. "Het is een vreselijke ziekte en het voelt heel machteloos omdat er steeds nog niks aan te doen is."

Daarom vindt ze het extra belangrijk om zondag het water in te springen. "Het voelt goed dat je toch mee kan werken. Mijn bijdrage is een druppel op de gloeiende plaat, maar voor mij voelt dit gewoon heel goed." De temperatuur van het water kan haar dan ook niks schelen. "Ik sta straks weer op de kant en ga gewoon verder met mijn leven en patiënten met ALS kunnen dat gewoon niet. Met dat in mijn hoofd is het echt een eitje."