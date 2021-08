Amsterdam NL V Paralympiër Joël de Jong jaagt op medailles: "Het gaat spannend worden"

De 19-jarige Amsterdammer Joël de Jong is een van de 62 sporters die voor Nederland uitkomen op de Paralympische Spelen in Tokyo. Hij doet mee aan de atletiekonderdelen verspringen en 100 meter sprint. De Jong is pas sinds 2016 bezig met atletiek, maar hij maakt nu al een grote kans om een medaille te halen.

Toen Joël vijf jaar oud was verloor hij zijn linkerbeen door een ziekte. Hij kreeg toen zijn eerste beenprothese. Zijn droom was om profvoetballer te worden, dus hij bleef doorgaan met sporten. In 2016 kreeg hij een uitnodiging van zijn prothesemaker om een keer de atletiekbaan op te gaan. "Ik vond het in eerste instantie gewoon zielig om nee te zeggen, maar uiteindelijk is het een van de mooiste momenten uit mijn leven."

Quote "Bij het verspringen verwacht ik wel een medaille te halen" Joël de Jong

Joël studeert Fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij woont samen met andere sporters en traint normaal gesproken tien keer per week in het Olympisch Stadion.



Het is deze week een van de eerste keren ooit dat hij het tegen zijn grootste concurrenten opneemt in dezelfde wedstrijd. Hij is gespannen, maar weet dat hij er alles aan heeft gedaan om het goed te laten komen. "Voor nu is het vooral rust nemen en iedere avond trainen, mijn wedstrijden zijn namelijk ook in de avond."

Inmiddels is hij ruim twee weken in Tokyo om zich voor te bereiden. Morgen komt hij voor het eerst in actie. "Bij het verspringen sta ik derde op de wereldranglijst, daar verwacht ik wel een medaille te behalen. Ik verwacht dat ik mijn beste prestatie ooit neer ga zetten."

