Formule 1: Davina Michelle zingt volkslied alleen als andere artiesten betaald krijgen

Organisator Dutch Grand Prix kreeg deze week de volle laag van de Haarlemse zanger Joshua Nolet van de band Chef'Special. Namens Prins Bernhard, eigenaar van het circuit in Zandvoort, kreeg de Haarlemse band de vraag op te komen treden voorafgaand aan de Formule 1. Maar dat moest wel gratis, in ruil voor wat VIP-tickets. Wreed, vond Nolet, omdat de muziekbranche het water aan de lippen heeft staan vanwege alle coronamaatregelen.

Internationale exposure

Nolet was verontwaardigd en liet dat blijken op social media. Dat leidde tot een storm van kritiek op Bernhard en consorten. Al snel bleek dat meerdere artiesten op dezelfde manier waren benaderd, net als Davina Michelle. Zij stemde ermee in om gratis te komen zingen in ruil voor internationale exposure. Nu maakt zij dit statement om op te komen voor de artiestenwereld die het in deze coronatijd al zo zwaar heeft.