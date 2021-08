Natuurclubs zien toekomst met F1-circuit rooskleurig in: 'Rechtszaken overbodig'

Vijf natuurclubs blijken de toekomst met het circuit van Zandvoort eigenlijk best rooskleurig in te zien. Deze clubs zijn nu nog in een rechtszaak verwikkeld tegen Formule 1-races vanwege de stikstofuitstoot. Maar in een pamflet geven ze positief gestemd te zijn en voortaan constructief mee te willen denken: "Dit zou het voeren van juridische procedures overbodig maken", zeggen ze.

Of de Formule 1-races wat hen betreft onderdeel uit blijven maken van die toekomst, dat laten de natuurclubs nog even in het midden. De organisaties willen heel graag in gesprek met het circuit over het geluid dat het hele jaar wordt geproduceerd door de autoraces.

Inzet van die gesprekken is volgens Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Vrienden van Middenduin en Stichting Natuurbelang om de autosport zo snel mogelijk zo elektrisch mogelijk te maken.

Fossiele energie

De winst zou enorm zijn, menen zij. Geen 'herrie' meer in omliggende gemeenten. Mensen kunnen weer ongestoord wandelen in fietsen in de natuur en geen milieuvervuiling door benzine aangedreven racewagens. "De ambitie zou moeten zijn om binnen 5 jaar minimaal 95% van de activiteiten op het Circuit Part Zandvoort op een duurzame wijze in te vullen, dus zonder gebruik van fossiele energie", aldus de vijf in het pamflet.

Als de directie van het circuit, de gemeente Zandvoort en de provincie Noord-Holland zich achter die ambitie scharen, dan hebben ze aan de milieupartijen een constructief meedenkende en meewerkende partner aan tafel, blijkt uit het pamflet.