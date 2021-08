Hilversum werkt aan regels om lachgasgebruik tegen te gaan

Het gebruik van lachgas is ook in Hilversum een steeds groter wordend probleem, vooral onder jongeren. Het afgelopen jaar steeg het aantal meldingen van lachgasgebruik in Hilversum met driekwart. Juist de afgelopen maanden neemt het aantal meldingen weer wat af.

Het gebruik van lachgas zelf is niet alleen gevaarlijk en verslavend, maar het gebruik zorgt ook voor veel zwerfafval en andere overlast. Hilversum wil dat probleem nu aanpakken, de afgelopen tijd is er gekeken naar hoe dat het beste kan. Het makkelijkst zou een algeheel verbod op lachgas zijn - wat gemeenten ook graag willen - maar dat is er landelijk nog niet. De vraag is ook maar of dat er snel gaat komen, want volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus van justitie is zo'n verbod nog niet haalbaar omdat er onvoldoende capaciteit en geld voor is.

Optreden tegen lachgasgebruik

Hilversum kiest er nu voor om de algemene plaatselijke verordening (apv) aan te passen. Dat maakt het voor handhavers makkelijker om op te treden tegen lachgasgebruik. Het gaat om het toevoegen van lachgas aan de lijst van drugs die in het openbaar niet verhandeld of gebruikt mogen worden. Er wordt nu meestal opgetreden tegen lachgasgebruik onder het mom van 'overlastgevend gedrag' of milieuvervuiling'.

Hilversum is niet de enige die met deze aanpassing aan de slag gaat, want veel andere gemeenten doen hetzelfde. De bedoeling is ook dat deze regels standaard worden voor de algemene plaatselijke verordening, de lijst met lokale wetten en regels. Dat maakt het uiteindelijk, na een geconstateerde overtreding, voor justitie ook weer makkelijker om bijvoorbeeld een boete op te leggen. Dat is tot nu toe vaak lastig, omdat lachgas zich nogal in een grijs gebied bevindt.

Als alles volgens plan verloopt wordt de maatregel nog dit kwartaal voorgelegd aan de gemeenteraad.