Onderzoek naar explosie woning raadslid Castricum gestopt: "Onvoldoende aanknopingspunten"

Het politieonderzoek naar de explosie bij de woning van Forza!-raadslid Ralph Castricum in de gelijknamige gemeente is gestopt. Iets meer dan een jaar geleden ging een vuurwerkbom af, waardoor zijn brievenbus en ramen werden kapot geblazen. Er is, blijkt nu, niemand aangehouden.

"Hij vindt iets van Zwarte Piet, maar ook iets van een regenboogzebrapad. Het kan een kwajongen zijn, maar ook een actiegroep, daarom is het lastig boven water te krijgen waar dit vandaan komt", volgens een woordvoerder in augustus 2020.

Hij woonde daar alleen en wilde die nacht naar het toilet gaan toen de immense klap in zijn halletje klonk. "Het was een vuurwerkbom met metaal. Mijn laminaat boven was zelfs uit zijn voegen", vertelde Castricum destijds tegen NH Nieuws . Het raadslid dacht dat het ging om een aanslag en dook vrijwel direct onder bij een ander adres .

Kort na de vermeende aanslag lieten Syrische buren aan NH Nieuws weten op de avond, en dus vlak voor de explosie, een ruzie te hebben gehad met hem, waarin hij zich discriminerend uit zou hebben gelaten. Hij zou vanuit zijn functie als raadslid hebben gedreigd met uitzetting.

Één buurman deed daarop aangifte tegen hem, maar het Openbaar Ministerie besloot Castricum niet te vervolgen wegens onvoldoende bewijs. De aangifte was destijds bekeken door de recherche, een gebiedsofficier en een discriminatieofficier.

"Die trokken strafbare feiten in twijfel", aldus de politie. Wat ook was meegewogen in het eindbesluit van de officier van justitie is 'de maatschappelijke aandacht' die het onderwerp heeft.

Walging over artikel

Het raadslid sprak daarna op de website van zijn partij Forza! walging uit over de vooringenomenheid van het artikel van NH Nieuws over de ruzie. Het zou volgens hem een motief bieden aan de dader. NH Nieuws zocht daarna nog contact met hem, maar heeft nooit meer iets vernomen en in december heeft hij de verslaggever geblokkeerd op Whatsapp.