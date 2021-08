Hockeyer Billy Bakker stopt per direct bij Amsterdam en Oranje

Hockeyer Billy Bakker stopt per direct bij Amsterdam en bij Oranje. De geboren Amsterdammer speelde veertien seizoenen in het eerste van de topclub en was er tevens negen seizoenen aanvoerder. Ook was Bakker goed voor ruim 233 interland in het Nederlands elftal.

Voorafgaand aan de afgelopen Olympische Spelen had Bakker al voor zichzelf besloten dat het toernooi in Tokio zijn laatste zou zijn in het shirt van Oranje. "Ik was altijd bezig met hockey. Het voelt heel apart om dat nu niet te zijn, maar het bevalt me de afgelopen paar weken goed", vertelt Bakker in een eerste reactie over zijn afscheid. "Ik weet natuurlijk niet hoe dat over een tijdje is, want ik vind het spelletje nog steeds erg leuk."

Tweede thuis

Naast Oranje stopt Bakker dus ook als speler van het eerste van Amsterdam: "Hockeyclub Amsterdam betekent heel veel voor mij. Het is meer dan een vereniging. Het zal altijd een tweede huis voor mij blijven. Je zal mij in de toekomst waarschijnlijk nog veel op de club zien, wellicht samen met mijn kinderen mochten ze willen gaan hockeyen", sluit Bakker af.

Bakker gaat zich in de nabij toekomst focussen op zijn maatschappelijke carrière, waaronder zijn bedrijf met vriend en voormalig teamgenoot Mirco Pruyser.