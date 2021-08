Ontsnapte gevangene uit Zaanstad opgepakt dankzij oplettende boa

"Even na 6.00 uur, zag één van onze medewerkers toen hij naar zijn werk reed, in Zaanstad een persoon fietsen, van wie ons bekend was dat deze persoon gesignaleerd stond", laat Handhaving Purmerend via Twitter weten.

De man stond gesignaleerd omdat hij ontsnapt was uit een justitiële inrichting. "De collega heeft direct telefonisch contact opgenomen met de politie in Zaanstreek-Waterland."

Na een korte achtervolging wordt de man aangehouden. Hoe lang de gevangene al op vrije voeten was, is niet bekend.