Wonen op een hotelkamer: 18 m² voor 950 euro in gloednieuw hotel Hoofddorp

In een gloednieuw hotel in Hoofddorp worden hotelkamers als woonruimte aangeboden. Volgens een advertentie op Facebook zijn kamers van 18 m² voor 950 euro voor een periode van zes maanden, een jaar of langer te huur. Het lijkt misschien een ideale oplossing voor zowel het woningtekort als de leegstand in hotels door corona, maar dit gaat in tegen het huidige hotelbeleid van de gemeente Haarlemmermeer.

Een hotelkamer aanbieden als tijdelijk onderkomen, is naar het hotelbeleid van de gemeente Haarlemmermeer wel degelijk mogelijk, maar dat mag tot maximaal een half jaar. “Als blijkt dat dit hotel inderdaad long stay aanbiedt, is dat in strijd met de verstrekte omgevingsvergunning en zouden ze dus illegaal bezig kunnen zijn”, laat een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer weten.

"Oplevering kan direct en u kunt zelf kiezen tussen een huurcontract van een half jaar en een jaar. Bij beide contracten is verlenging zeker mogelijk, dat is ook aan u om te bepalen", zo staat in de advertentie .

Gert-Jan Bakker van Stichting !Woon ziet soortgelijke situaties steeds vaker voorbij komen. Door het wegblijven van toeristen tijdens corona, worden steeds meer kamers als woonruimte verhuurd. In een memo aan de Amsterdamse oud-wethouder Laurens Ivens, schreef hij eerder het ‘een logische stap’ te vinden, zeker voor spoedzoekers.

Amsterdam

Het is volgens Bakker daarom geen ramp dat er kamers als woonruimte worden aangeboden: "Zo lang de huurbescherming blijft gewaarborgd", stelt hij. "Zonder inschrijving kan een verhuurder flink misbruik maken van de situatie en bijvoorbeeld de huur verhogen of kun je van de een op de andere dag op straat komen te staan met je spullen", vervolgt hij.

De Woonbond bevestigt dit, maar laat weten dat het niet altijd tegen de regels in is: "Als een hotelkamer als woonruimte wordt aangeboden kan het zijn dat de huurwetgeving van toepassing is." Toch lijkt dat hier niet het geval. De gemeente Haarlemmermeer schept duidelijkheid over de vergunning die is afgegeven. "Een hotelkamer langer dan een half jaar verhuren gaat tegen ons beleid in."

Onderzoek

Om duidelijkheid over de kwestie te krijgen is de gemeente een onderzoek gestart. Zij onderzoeken of de informatie in de advertentie klopt en zal later met een conclusie komen of het hotel wel of niet illegaal bezig is.

NH Nieuws heeft meerdere keren en op verschillende manieren contact geprobeerd te krijgen met de eigenaar van het hotel, maar tot op heden is er nog geen reactie vanuit 'Hotelux'.