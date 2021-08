Afvalrace nieuw onderdeel bij Jumping Blaricum: "Dat wordt een spektakelstuk"

Drie dagen lang organiseert Stad en Lande Ruiters in Blaricum het nationale evenement Jumping Blaricum, een groot springparcours voor springruiters. De 'spetterende finale', waarbij over hindernissen tot 1,40 meter wordt gesprongen, volgt morgen. "De spanning, de sensatie: een technisch parcours is altijd een leuke uitdaging", aldus voormalig springruiter en organisator Dennis van Hijum.

Tijdens het evenement zijn springruiters en paarden uit heel Nederland te bewonderen. Van Hijum vertelt op NH Radio vol trots over het evenement, terwijl hij naar de verrichtingen van de eerste deelnemers van de dag kijkt. "Deze ruiter heeft nu drie hindernissen gehad. Het is een fijn paard om te zien en het loopt zijn rondje makkelijk."

Jumping Blaricum duurt drie dagen, waarbij de hindernissen steeds hoger worden. "Vandaag springen we tot en met 1,35 meter, dat is de klasse ZZ", vertelt Van Hijum. "Morgen gaan we tot en met de 1,40 meter: dat is wat je nationaal mag organiseren", vertelt Hijum. Hoger mag er tijdens dit evenement dus niet worden gesprongen. "Op de Olympische Spelen staat dat gewoon op 1,60 meter. De sprongen zijn best hoog ja, dat zeker."

Masterspringen

Voor vanmiddag staat er bovendien een extra onderdeel op het programma: het zogeheten masterspringen, wat in de praktijk op een afvalrace neerkomt. "Dat wordt een spektakelstuk", blikt Van Hijum vooruit. "Tien deelnemers, en een verkort parcours van zes hindernissen. Als ze over een hindernis springen, wordt de lat hoger gelegd, als de lat eraf valt, valt de deelnemer af."

Jonge paarden krijgen tijdens de sprongen ook de kans zich te bewijzen. Dit om volgens Van Hijum later deel te kunnen nemen aan het 'echte werk'. "Op dit moment zie je de klasse BB, dat is een klasse voor jonge paarden om in te kunnen stromen. De meeste ruiters testen de paarden met wat ze aankunnen."

Gratis toegankelijk

Het evenement is gratis toegankelijk. Wel wordt bezoekers gevraagd de QR-code te scannen en een gezondheidsverklaring in te vullen. Kijk voor meer informatie op de website van Stad en Lande Ruiters.