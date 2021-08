Verdachten moord Ayla Mintjes vandaag voor het eerst voor de rechter

Samuel Y. (20), Jeremia T. (22) en Renato F. (34) worden door het Openbaar Ministerie |(OM) verdacht van het medeplegen van moord en een poging tot moord, brandstichting en wapenbezit.

Mintjes werd op zondagavond 16 mei beschoten in de Maassluisstraat in Nieuw-West terwijl ze achter het stuur van een auto zat. Ze reed zelf naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan haar verwondingen. Volgens het OM was niet zij, maar haar 26-jarige vriend Anis B. het beoogde doelwit. Hij zat naast Mintjes, maar wist te ontkomen. B. Hij kwam van jongs af aan in aanraking met justitie en was al een tijd in beeld bij de opsporingsdiensten.

De moord op Mintjes, die in een zonnestudio in Diemen werkte, zorgde voor geschokte reacties in de buurt. Twee weken na de aanslag vond er een stille tocht plaats.

De twee andere verdachten moeten op 30 september voor de rechter verschijnen.