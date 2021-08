Van de Roode Steen tot het Grote Noord: kunstschilder zet heel Hoorn op het doek

Kunstenaar Ruud Spil trekt met zijn schildersezel door Hoorn om stadsgezichten op het doek te zetten. Zoals de zaterdagmarkt en de Nieuwsteeg, de Hoofdtoren in de haven en de terrassen op de Roode Steen. Spil krijgt subsidie vanuit de gemeente en exposeert zijn kunstwerken volgende week tijdens het Hoornse Cultuurweekend.

Het pronkstuk van de collectie is een panorama van de stad. Voor het perfecte plaatje klom Spil vanmiddag in de Grote Kerk aan het Kerkplein in Hoorn. Vanwege de wind knoopte hij een touw om zijn schildersezel en spijkerde hij het doek vast.

Koeien tot portretten

De Hoorse kunstschilder krijgt van de gemeente een susbidie om zijn materialen te bekostigen. Vorig jaar schilderde Spil ook stadsgezichten, maar dan in een andere vorm: hij zette verschillende Horinezen op het doek. Hij is vooral bekend door zijn schilderijen van koeien, die inmiddels de hele wereld over gaan.

De stadsgezichten staan tijdens het Cultuurweekend Hoorn (3-5 september) geëxposeerd in zijn atelier aan de Muntstraat. Het weekend daarna is een tentoonstelling bij historische vereniging Oud Hoorn.