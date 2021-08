Ajax-bankzitter Ekkelenkamp vertrekt naar Hertha BSC

Jurgen Ekkelenkamp heeft besloten om Ajax te verlaten. De 21-jarige middenvelder gaat naar Hertha BSC. Hij tekent een contract tot de zomer van 2025 in Berlijn.

Hertha betaalt -naar verluidt- drie miljoen euro voor de speler van Jong Oranje. Ajax heeft ook doorverkooppercentage bedongen. Ekkelenkamp lag nog vast tot de zomer van 2022.

De middenvelder ontpopte zich nooit tot basisklant bij de Amsterdammers en kwam tot slechts tot 25 wedstrijden in de eredivisie. Daarvan waren de meeste als invaller. Ajax-fans zullen hem vooral herinneren vanwege de 'judoworp' ten opzichte van Cristiano Ronaldo in de Champions League, twee jaar geleden. Ekkelenkamp verijdelde daarmee een veelbelovende aanval van de Portugees in het duel met Juventus.