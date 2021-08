Kale en Kokkie dik tevreden: "Heerlijke loting, had veel slechter gekund"

Ajax moet het in de Champions League opnemen Borussia Dortmund, Sporting Portugal en Besiktas. En daar zijn veel Ajax-fans in het geheel niet ontevrden mee. "Dat is mooi, het had echt veel en veel slechter gekund", vinden ook Kale en Kokkie.

Het AT5-supportersduo zag tevreden dat Ajax een poule des doods heeft ontlopen. "Als je ziet dat Barca en Bayern, City en PSG en Inter en Real bij elkaar zitten, dan hebben wij een poule waar we dik tevreden mee kunnen zijn. "Tuurlijk zijn het sterke tegenstanders, maar in goede doen hebben we zeker kansen om door te gaan." Ajax speelt tegen de kampioen van Portugal, de kampioen van Turkije en de nummer 3 van Duitsland. Het is niet de absolute top, maar voor onderschatting moet Ajax natuurlijk ook waken. "Twee kampioenen en Dortmund is gewoon een erg sterke ploeg. In Turkije zal het een gekkenhuis worden. Hopelijk mogen de uitsupporters erbij zijn", vertelt Kokkie. Het Turkse voetbal spreekt niet echt tot de verbeelding, aldus Kale. "Maar een heksenketel is het altijd daar."

Quote "Dat Sporting is wel een kloteploeg hoor" kale over de champions league-loting

"En dat Sporting is wel een kloteploeg hoor", gaat Kale door. "Net als Benfica tegen PSV, daar moeten we niet in meegaan. Maar inmiddels hebben we zoveel ervaring in de ploeg, dat moet kunnen". Tegen Dortmund verwacht Kale een geweldige wedstrijd. " Dan spelen we tegen Die Gelbe Wand. Qua sfeer een aparte hoor. Timbertje tegen Haaland, dat kan hij wel."

Quote "Wij hebben drie mooie tegenstanders, PSV heeft drie keer niks" Kokkie over de champions league-loting

Een kanttekening heeft Kokkie nog wel: "Want als ze zo als tegen Twente wordt het drie keer niks natuurlijk. Kale voegt toe: "Dan verliezen we van Bal Op Het Dak 4 ook." Daarnaast vond Kokkie het ook prachtig dat alleen Ajax bij de loting zat. We hebben drie mooie tegenstanders, PSV heeft drie keer niks."