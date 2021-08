Huttendorp bron besmettingen bij basisscholen: 'Kinderen huilend op het schoolplein'

Niet uit te sluiten

Jessica van der Bilt, directeur van stichting Netwerk, organisator van het jaarlijkse huttendorp, noemt de ontstane situatie 'spijtig'. Maar, "dit is wat er, ondanks alle genomen maatregelen, blijkbaar toch kan gebeuren."

Volgens van der Bilt zijn er "een handjevol, zo’n zes à zeven" besmettingen onder vrijwilligers gemeld. "Blijkbaar is dat niet uit te sluiten. We hebben dag en nacht nagedacht over hoe we het zo veilig mogelijk konden organiseren, ook in samenspraak met de gemeente. Vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan, we hebben heel veel maatregelen genomen."

Zelftesten werd aangespoord, maar niet verplicht

Het Huttendorp Hoorn verwelkomde dit jaar 600 kinderen, waar dat er normaal zo’n 850 zijn. Aan het programma van de kinderen was volgens van der Bilt weinig aangepast. Met name de vrijwilligers hadden een ander Huttendorp dan normaal. Vrijwilligers sliepen thuis, feestjes werden overgeslagen.

Vrijwilligers zijn niet gecontroleerd op testen en/of vaccinaties. Wel werd er vanuit de organisatie aangespoord op het nemen van zelftesten, al werd daar niet actief op toegezien. "We gaan er niet naast staan", zegt Van der Bilt.

Op de vraag of Stichting Netwerk een te groot risico heeft genomen antwoordt Van der Bilt ontkennend: “Nee, dat risico vonden we aanvaardbaar.”