Zaanse hitzanger wordt gesteund door familie: "Wij staan als familie volledig achter Kemal"

In Nederland kan de Turkse zanger Kemal Samat nog rustig over straat, maar in Turkije is hij een echte ster. De Zaandammer haalde de finale van de Turkse Voice, heeft meer dan een half miljoen volgers op Instagram en bracht onlangs een bekend Turks nummer 'Çingenem' , mét succes, weer op de markt. "Wij hebben altijd het vertrouwen gehad in Kemal dat hij een succesvolle zanger kan worden", vertelt Ceyhun, het jongere broertje van Kemal.