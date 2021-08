Amsterdamse horeca krijgt geen vergunning voor kleine evenementen op terras: "Er mag niets"

In de tijdelijke coronawet van het kabinet staat dat iedere vorm van vermaak bij horeca niet is toegestaan, dus ook niet op terrassen. Elshof: "Je mag voor 750 personen wat organiseren, maar niet op bestaande terrassen en horecalocaties. Oftewel, we mogen het wel 200 meter verderop op een grasveld organiseren, maar niet hier waar we de infrastructuur hebben. Als we het op dat grasveld zouden doen is het financieel niet haalbaar."

"Het lijkt voor een merendeel van Nederland alsof we wel wat kunnen, maar eigenlijk is dat niet zo", verzucht Bas Elshof van het Westergasterras. Sinds de uitbraak van covid-19 wordt er niet meer gedanst op zijn terras.

"Het kost mij op de andere locatie 100.000 euro per maand en op deze locatie 100.000 euro per week"

Ook Charly Heusschen van Club Atelier op bedrijventerrein Schinkel loopt tegen de regels aan. "De manier waarop het nu gaat betekent dat er niets mag. En ook op mijn andere locatie mag er niks meer. Dat betekent dat partijen en de leuke dingen zijn verplaatst naar locaties waar wel een evenementenvergunning op zit. Dat gun ik die bedrijven van harte. Maar het kost mij op de andere locatie 100.000 euro per maand en op deze locatie 100.000 euro per week."

Geen toestemming

Om toch wat omzet te genereren probeert Heusschen op het terras van zijn club te zoeken naar mogelijkheden, van een silent disco tot een poolparty, maar ook daarvoor is geen toestemming. "Als er dan weer een inval komt of een controle, dan gaat mijn tent dicht." Wegens het overtreden van de regels werd zijn zaak al eens een week gesloten.

De gemeente Amsterdam wijst naar de Rijksoverheid en zegt dat het zich aan die regels moet houden. Toch blijkt dat in andere gemeenten de regels anders worden geïnterpreteerd. De gemeente Arnhem geeft bijvoorbeeld voor aankomend weekend wel een vergunning af voor een silent disco-feest op het buitenterras van horecagelegenheid Strand Zuid, zolang het terrein is afgebakend met hekken en er toegangscontrole is.

Evenementenvergunning

"Strand Zuid is als horecagelegenheid gesloten en er wordt een afgesloten evenemententerrein opgezet", aldus een woordvoerder van de gemeente Arnhem. Ze bevestigt dat de zaak, die alleen over een horecavergunning beschikt, voor dat evenement een evenementenvergunning krijgt. "Er is geen sprake van entertainment op het terras, want er is op dat moment geen terras."

Volgens een woordvoerder van het kabinet is het aan de gemeente om per individueel geval te beoordelen of een evenement binnen de regelgeving past. D66-Kamerlid Jan Paternotte heeft inmiddels vragen gesteld aan het kabinet over de huidige coronaregels.