In beeld: Helderse scholieren leren elkaar al gamend, sportend en varend beter kennen

"De leerlingen hebben door de coronacrisis toch het nodige gemist als het gaat om het sociale aspect en teambuilding", zo zei directeur Hans van Beekum eerder tegen NH Nieuws. "Sommige kinderen kennen hun klas amper, omdat ze elkaar bijna alleen online zagen."

Om dat te veranderen, gingen de leerlingen met elkaar zeilen, klimmen en gamen. Maar ook het bouwen van legobouwwerken, sporten op het strand of het bijwonen van een theatervoorstelling konden worden gedaan. Per klas en niveau verschilde het programma.

Gelaten

Het introductieprogramma viel erg in de smaak bij de leerlingen, viel docent Bianca Maschke. "De leerlingen hebben aangeven het heel leuk te vinden om de activiteiten te doen in plaats van de gebruikelijke lessen. Door de introweek is veel gelegenheid geweest voor een-op-een contact. Er zijn leerlingen die in de vakantie minder buiten zijn geweest en klasgenootjes hebben opgezocht en komen op school vervolgens 'gelaten' over. Deze leerlingen worden door de introweek gestimuleerd om weer het contact te maken en op te trekken met elkaar."

Morgen is de laatste dag van de introductieweek. Volgende week beginnen de lessen.