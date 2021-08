Hilversumse politiek vraagt om verkeersmaatregelen voor werk stationstunnel

Het werk had aanvankelijk afgelopen zomer moeten starten, zodat vanwege de vakantie minder mensen last ervan hebben. Dat bleek echter onmogelijk . Het werk start nu dus volgende maand, juist wanneer het door meer fietsende scholieren weer drukker wordt op de weg.

De Hilversumse stationstunnel gaat twee maanden dicht vanwege werkzaamheden. Voor fietsers en voetgangers betekent dat twee maanden lang een stuk omlopen of -rijden om van de ene naar de andere kant van Hilversum te komen.

Hilversumse stationstunnel later dan gepland twee maanden afgesloten

Hilversumse stationstunnel later dan gepland twee maanden afgesloten

De omleidingsroutes voor fietsers gaan langs de spoorwegovergang van de zogeheten Kleine Spoorbomen aan de Schoolstraat en door de Beatrixtunnel, normaal gesproken al twee drukke punten. Hart voor Hilversum, de grootste Hilversumse raadspartij, wil van burgemeester en wethouders weten welke maatregelen er allemaal genomen worden om de verkeersveiligheid op de twee punten te waarborgen.





Hilversum heeft al laten weten dat er onder meer rond de Kleine Spoorbomen een verkeersregelaar wordt neergezet. "Gezien de complexe verkeerssituatie daar lijkt ons dat wat summier", stelt Hart voor Hilversum. De partij vraagt of er meer verkeersregelaars kunnen staan en dan zowel rond de spoorwegovergang als naast de Beatrixtunnel. Daarnaast vraagt de partij om verkeersdeelnemers van tevoren zoveel mogelijk te waarschuwen voor de tijdelijke maatregelen.

Voetgangers door het station

Voetgangers worden ook opgeroepen om om te lopen als de stationstunnel dicht is. Tot ontevredenheid van de lokale D66-fractie. "Met name voor mindervalide voetgangers

betekent dit een forse extra inspanning en tijdverlies om van het oosten naar het centrum te komen en terug", zo stelt de partij.

En dat terwijl de oplossing een stuk simpeler kan zijn: ze kunnen door het station heen om van de ene naar de andere kant van Hilversum te kunnen komen. Dat zou ze een flink stuk wandelen schelen, ware het niet dat om door het station te lopen wel een ov-chipkaart nodig is om de poortjes te openen.

D66 vraagt burgemeester en wethouders nu met de NS te overleggen of de poortjes op het station tijdens de afsluiting van de tunnel open kunnen staan, zodat voetgangers er door kunnen. "Op veel stations in Nederland staan er geen poortjes en kunnen reizigers zich inchecken via zuilen. Dit betekent dat de poortjes niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de NS. De tijdelijke openstelling dient dus een belangrijk doel en hindert de NS niet."

De vragen van de twee partijen moeten nog worden beantwoord.