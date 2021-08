Goedspelend Telstar hunkert naar eerste overwinning

"Telstar wil heel graag, maar moet niks." Dat is een uitspraak die Andries Jonker vaak gebruikt in dit nog prille seizoen. Na drie moeilijke tegenstanders wacht vrijdag Jong FC Utrecht. "De ranglijst zegt me op dit moment nog niks."

"Kijk naar FC Volendam en Jong AZ", vervolgt Andries Jonker zijn verhaal over de telefoon aan NH Sport. "De Alkmaarders staan bovenaan en Volendam ergens onderin, maar aan het einde van het seizoen staat Volendam echt wel boven Jong AZ."

"Kluts kwijt"

De Witte Leeuwen staan zelf na drie wedstrijden op plek vijftien met twee punten. Dat komt niet overeen met het vertoonde spel. Zo speelde Telstar vorige week tegen Roda JC een hele aardige wedstrijd, maar gaven de mannen van Jonker een 3-1 voorsprong weg en scoorde Roda JC uiteindelijk ver in blessuretijd de 3-4. "We hebben het teruggekeken en geanalyseerd. We waren een paar minuten die wedstrijd de kluts kwijt. Toch heb ik er een goed gevoel aan over gehouden, want we hebben laten zien dat we heel aardig kunnen voetballen."

Zakir en Blackson

Op de donderdagtraining ontbraken een aantal spelers en lijkt Jonker tegen de Domstedelingen niet over iedereen te kunnen beschikken. Grootste vraagtekens op dit moment zijn verdedigers Yassine Zakir en Delvechio Blackson. Zakir ontbrak vorige week ook al tegen Roda JC. "We zijn op dit moment niet helemaal gevrijwaard van blessures, maar we laten ook zien dat we dat prima kunnen opvangen." Verder heeft nieuwste aanwinst Roman Tugarinov nog wat tijd nodig. "Hij heeft een behoorlijke achterstand, maar maakt komend weekend minuten met Telstar onder 21."

Jong FC Utrecht - Telstar kan je vrijdagavond live volgen vanaf 19.00 uur op NH Radio.