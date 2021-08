Texelse paralympiër overspoeld met reacties op gouden medaille: "Het is een gekkenhuis"

De Texelse baanwielrenster Larissa Klaassen kan haar geluk niet op. Vanochtend won zij samen met haar piloot Imke Brommer uit Kudelstaart goud op de 1.000 meter tijdrit. "Het is waanzinnig en super mooi dat het gelukt is", zegt ze tegen NH Radio.

De felicitaties stromen inmiddels binnen."Het is super druk met mensen die willen facetimen en berichtjes sturen via Facebook en Whatsapp. Dus ik heb nog niet echt de tijd gehad om feest te vieren. Het is een gekkenhuis."

Het duo was bijna anderhalve seconde sneller dan de Britten, die het zilver pakten. Volgens Klaassen was hun start niet eens zo heel snel. "Het was heel gek, want normaal zijn we heel zenuwachtig voor een wedstrijd. Dan kan ik mijn voet bijna niet in het pedaal klikken. Nu zagen we dat de Britten niet zo hard reden en dan krijg je toch een bepaald vertrouwen."

Na de winst sprongen de twee winnaars elkaar in de armen. "Ik dook boven op haar om haar te knuffelen."

Overspoeld met reacties

Vooral vanuit Texel komen er veel reacties binnen. "Het is niet normaal. We hebben een secretaresse nodig", zegt ze lachend. "We krijgen ook veel persoonlijke felicitaties. Het hele eiland heeft met ons meegeleefd."

Klaassen heeft dan ook het gevoel dat ze het voornamelijk heeft gedaan voor haar mede-eilandbewoners. "Zij hebben het mogelijk gemaakt dat we op deze fietsen kunnen rijden. Dat maakt het extra mooi." De Texelse stichting VIPSport (Visually Impaired People) heeft ze namelijk financieel gesteund op weg naar Tokyo.

Zilver in Rio

Vijf jaar geleden behaalde Klaassen nog een zilveren plak op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. In Tokio was ze samen met haar co-rijder Brommer gebrand op het winnen van goud. "We rijden de planken uit de baan en dan gaan we zien wat het oplevert", zeiden ze voor hun vertrek naar Tokio tegen NH Nieuws.

In Rio de Janeiro reed Klaassen, die een visuele beperking heeft, met een andere 'piloot' (de stuurder van de fiets, red.), Haliegh Dolman. In 2017 werd Imke Brommer uit Kudelstaart haar nieuwe partner, die de overstap maakte van de schaats naar de fiets.