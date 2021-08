Hoogwoudse hockeyclub opent nieuw clubhuis: "Dagelijks vrijwilligers bezig geweest"

De West-Friese Hockeyclub Spire uit Hoogwoud opent vandaag haar nieuwe clubgebouw in sportpark De Weijver. De club heeft lang uitgekeken naar de feestelijke opening van het pand, dat hard aan vervanging toe was. Veel vrijwilligers hebben afgelopen jaar intensief geholpen met de bouw.

Renee Welling // Hockeyclub Spire

De vereniging is een klein jaar bezig geweest met de bouw van het nieuwe pand. In de zomer van vorig jaar ging de oude locatie tegen de vlakte. "Na jaren van voorbereiding, verkenning, gesprekken met de gemeente en het zoeken van sponsoren", vertelt Renee Welling van de hockeyclub. De vernieuwing was volgens Welling hard nodig, "er stond echt een vervallen bouwkeet", vertelt ze. "Het werd wel eens gekscherend 'de après skihut' genoemd door onze tegenstanders." Betrokken vrijwilligers Vrijwilligers van de club waren intensief betrokken bij de bouw van de nieuwe locatie. "We hebben een aannemer in de arm genomen die verantwoordelijk was voor de bouw, maar onze eigen vrijwilligers boden ondersteuning en namen een deel van de taken over. Bijna elke avond is er wel een groep vrijwilligers bezig geweest. Dat heeft veel kosten gescheeld."

Quote "We grappen wel eens dat we nu 'Bloemendaalwaardig zijn.'" Renee Welling, Hockeyclub Spire

De ontlading onder leden die het nieuwe gebouw tijdens trainingen al hebben gezien, was dan ook groot. "Het is zo’n groot contrast met wat het was. We grappen wel eens dat we nu 'Bloemendaalwaardig zijn.'" De hockeyclub is volgens Welling weer jaren toekomstbestendig met de nieuwe locatie. "We kijken uit om als groep te groeien, de toekomst van de club is gewaarborgd met deze nieuwe plek. Een fijne ontmoetingsplek voor nieuwe jonge en oude leden." Olympiër Tim Drummond Hockeyclub Spire opent het nieuwe clubgebouw met een feestelijke opening, gevolgd door een hockeyclinic door Olympiër Tim Drummond. De opening is vanwege de coronamaatregelen alleen toegankelijk voor leden en genodigden.