Hockeyclub Bloemendaal eist als eerste club coronatoegangsbewijs voor publiek

Toeschouwers vanaf 12 jaar dienen een coronatoegangsbewijs te kunnen tonen. Dit houdt in dat men in de CoronaCheckApp een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud of een negatieve test van maximaal 24 uur moet laten zien. Het laten zien van een geel vaccinatieboekje is ook een mogelijkheid. Bij binnenkomst zal publiek worden gecontroleerd.