Voedselbank dreigt dakloos te worden: "Het bedrijfsleven moet opstaan"

De Voedselbank IJmond-Noord dreigt dakloos te worden. Pré Wonen, de eigenaar van het pand, heeft nieuwbouw gepland op de plaats van de loods aan het Hilbersplein in Beverwijk. Het plan is begin volgend jaar te beginnen met de sloop. Tot die tijd heeft de voedselbank om een nieuwe plek te vinden. "Ik maak me zorgen", zegt bestuurslid Marjolein Zandbergen. "De tijd begint te dringen."

Het wrange van de situatie is dat alle partijen die erbij betrokken zijn de voedselbank goed gezind zijn. Pré Wonen is volgens Marjolein Zandbergen van goede wil en zowel de gemeente Beverwijk als Heemskerk denkt in oplossingen. Maar het heeft nog steeds niets opgeleverd. Dat knaagt. Zandbergen: "In het begin denk je dat er best wel ergens een loods of een gymzaaltje vrij zal komen. Maar hoe langer het uitblijft, hoe onzekerder je wordt. Ik maak me nu echt wel een beetje zorgen."

Bereikbaar De nieuwe ruimte moet aan een aantal voorwaarden voldoen. "De belangrijkste is misschien wel de locatie", zegt Marjolein Zandbergen. "Die moet goed bereikbaar zijn voor onze vrijwilligers en deelnemers. Hier waar wij nu zitten, komen veel mensen even wat voedingsmiddelen brengen. Als je te ver buiten de drukte van de stad zit, gaan ze dat minder snel doen."

Goede Raadkerk. Foto: NH Nieuws

Ali Bal (Samen Lokaal) benadrukt het belang van de voedselbank. "Eigenlijk zou je willen dat de voedselbank niet nodig was en dat iedereen gewoon zijn boodschappen kan doen. Maar helaas is de realiteit anders. Het is noodzakelijk en dus zullen we voor een oplossing moeten zorgen. We roepen iedereen op in zijn netwerk te kijken of er misschien een ondernemer is die een pand vrij heeft." Bal denkt dat de Goede Raadkerk misschien een optie is. "Die staat leeg. We willen in gesprek met de eigenaar."

Marjolein Zandbergen houdt intussen haar adem in. Nog vier maanden heeft ze. "Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als we niks vinden. Misschien tijdelijk bij een andere voedselbank intrekken? Ik hoop niet dat het nodig is en het bedrijfsleven ons weet te vinden. Je hoort iedereen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan is onderdak bieden aan de voedselbank een mooie uitdaging, lijkt me."