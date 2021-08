Buurt probeert al picknickend bouw elektriciteitshuisje tegen te houden: 'Niet op deze plek!'

Bewoners van de Breughelstraat in Amsterdam Zuid werden gisteren onaangenaam verrast toen ze zagen dat er fundamenten gelegd werden om een elektriciteitshuisje te bouwen. Om de bouw tegen te houden houden ze vandaag al vanaf ‘s ochtends vroeg een picknick in de kuil waar het gebouwtje moet komen.

De locatie van het huisje is volgens actievoerder om Tico Hattem verschillende redenen ongelukkig gekozen. "Het levert waardevermindering op van de huizen, het verstoord het uitzicht van de bewoners, er verdwijnen parkeerplaatsen, het levert hitte en lawaai-overlast op en de straling is gevaarlijk voor jonge kinderen, die er aantoonbaar leukemie van kunnen krijgen", vertelt Hattem.

Volgens de bewoners is bouw van het elektriciteitshuisje nooit met hen overlegd of aangekondigd. Om de bouw van het transformatorhuisje van 2 bij 2 meter en zo'n 1.80 meter hoog tegen te houden wordt er de hele dag gepicknickt op de plek waar het komt te staan.

De bewoners begrijpen wel dat het elektriciteitsnet moet worden verbeterd. Maar de noodzaak om het huisje voor hun deur te plaatsen begrijpen ze niet. "Vijftig meter verderop op de groenstrook van de Apollolaan kan het huisje veel beter staan. Dan zet je er een flinke struik omheen en niemand heeft er last van. Maar hier, pal voor de deur bij mensen, is geen optie", vertelt Hattem.

De actievoerders zijn boos dat er vooraf geen overleg met buurt is geweest. "De gemeente en Liander moeten veel beter nadenken over waar ze dergelijke huisjes neerzetten. En als ze de bewoners erbij betrekken dan komt er altijd een goede oplossing", vertelt Hattem. Hij hoopt dat Liander en de gemeente nu wél in gesprek gaan met de bewoners en dat het elektriciteitshuisje op een andere plek wordt gebouwd.

Liander erkent dat de communicatie slecht is verlopen. Een woordvoerder laat weten dat de plek voor het huisje in overleg met de gemeente is gekozen. Volgens de gemeente was de Breughelstraat de beste plek voor het huisje.