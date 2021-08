LIVE NH Sport met FC Volendam - MVV en Jong FC Utrecht - Telstar

Waar Jong AZ uit de startblokken is geschoten, blijven FC Volendam en Telstar in punten ver achter. Beide ploegen wisten nog niet te winnen. Vanavond is er in speelronde vier een nieuwe kans. FC Volendam ontvangt MVV Maastricht en Telstar speelt uit tegen Jong FC Utrecht. Beide duels hoor je live op de radio bij NH Sport.

Vastberaden beloofde trainer Wim Jonk de supporters drie punten te gaan pakken in de thuiswedstrijd tegen MVV. Hard nodig ook na de teleurstellende gelijke spelen tegen FC Eindhoven (2-2) en Excelsior (1-1) en de nederlaag tegen ADO Den Haag (1-3). MVV haalde in de eerste drie duels zes punten op door zeges op Jong Utrecht (0-1) en Helmond Sport (3-2); De Graafschap bleek met 1-3 een maatje te groot. De voorbereiding op het duel tegen MVV werd wel verstoord door de arbitragezaak die Micky van de Ven tegen de FC heeft aangespannen. De verdediger, die nog altijd een mooie transfer wil maken, ontbreekt daarom opnieuw in de selectie van Jonk. De aftrap in Volendam is om 20.00 uur. Edward Dekker verzorgt het wedstrijdverslag. Tekst gaat hieronder verder.

Jong FC Utrecht - Telstar Telstar treft met Jong FC Utrecht een tegenstander die óók nog niet heeft gewonnen. De Velsenaren gaven vorige week in de tweede helft een 3-1 voorsprong volledig uit handen. Voormalig Telstar-aanvaller Fabian Serrarens maakte diep in de blessuretijd de 3-4 voor Roda JC. Jong FC Utrecht - Telstar begint op sportpark Zoudenbalch in Utrecht eveneens om 20.00 uur. Het commentaar komt van Erik-Jan Brinkman. NH Sport is er vanaf 19.00 uur. Natuurlijk is er in de uitzending ook aandacht voor de definitieve selectie van bondscoach Louis van Gaal en kijkt presentator Stef Swagers vooruit naar de eredivisieduels Ajax - Vitesse en sc Heerenveen - AZ .

