Gehavend FC Volendam voelt nog geen druk tegen MVV

"Mij gaat het er altijd om dat we ons spel spelen", aldus Wim Jonk over de mindere resultaten van de afgelopen weken. "Ik hoor elke week dat wij één van de favorieten zijn, maar wij moeten ons positiespel spelen en tot kansen komen."

Blessures

Tegen de Limburgse ploeg zijn er behoorlijk wat vraagtekens. Zo is doelman Filip Stankovic terug van zijn schorsing, maar is geblesseerd. Zijn plek onder de doellat neemt Barry Lauwers in. Verder is linksback Dean James niet okselfris en Kevin Visser deed ook niet mee aan de training. Tel daarbij op dat Micky van de Ven middenin in een arbitragezaak zit verwikkeld en ook niet van de partij is.

